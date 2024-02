Valdemar Costa diz que Moraes sonha em ser candidato à presidência | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que o sonho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, era ser presidente da República e o comparou com o senador Sergio Moro.

“Ele [Alexandre de Moraes] quer se mostrar, quer ser candidato a presidente. É o caminho do Moro. O camarada aparece na televisão, nos jornais e enlouquece. A soberba ataca e você não percebe. É o que ele quer. Não tenha dúvida. Quem imaginava que o Moro seria candidato e iria largar a carreira dele? Ninguém”, disse Valdemar em conversa com a coluna Bela Megale, do Jornal O Globo. O presidente do PL afirmou ainda que Moraes “sonha” em concorrer ao Palácio do Planalto.

As falas vieram após anúncio de uma operação da Polícia Federal, deflagrada contra o deputado federal e pré-candidato do PL à prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, com aval de Moraes.

Ramagem está sendo investigado por suposta atuação em uma "organização criminosa" na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O inquérito indica que um grupo da agência monitorou, de maneira ilegal, uma série de autoridades, ao longo da gestão de Alexandre Ramagem na chefia do órgão.