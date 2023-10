“Vamos unidas e unidos para a disputa de 2024”, garante Olívia Santana | A TARDE

Pré-candidata pelo PCdoB na disputa pela Prefeitura de Salvador, a deputada estadual Olivia Santana, garante que a base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai marcha unida na disputa pela cadeira do Palácio Thomé de Souza em 2024. A afirmação veio nesta segunda-feira, 16, após a parlamentar participar da reunião convocada pelo governador para articular o nome que deverá representar o grupo no pleito do ano que vem.

“Pactuamos que o campo ficará unido. Nós vamos unidas e unidos para a disputa de 2024. Esse é um critério importantíssimo. Acredito que não haverá em 2024 a pulverização de candidaturas que houve em 2020 e vamos fazer agora os movimentos necessários da construção das linhas programáticas para a cidade de Salvador e avançar no debate, no diálogo com o governador, no sentido da definição do nome que vai coroar esse processo”, confirmou a parlamentar durante a abertura da 20ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT), na sede do Instituto Anísio Teixeira, em Salvador.



Olivia Santana também deixou nas entrelinhas que o nome do atual vice-governador, Geraldo Júnior, pré-candidato pelo MDB, é um nome forte na disputa, mas que não é definitivo. “É um pleito legítimo de todas as forças que estão compostas nessa base. É reivindicar seu protagonismo do processo. Então, acho natural que tenha nomes de centro que apoiaram o governo do Jerônimo, como é legítimo que a Federação reivindique essa possibilidade de ser ela a autora da apresentação do nome".



Por fim, a pré-candidata acredita que o representante, ou a representante, deverá ter um perfil ligado à esquerda. “Eu disse isso na reunião, repito aqui, se vamos disputar Salvador, nós temos que apresentar o nome e um programa que tem a nitidez de diferenciação em relação à atual força que governa Salvador (Bruno Reis). Nós não podemos apresentar mais do mesmo. Nós temos que apresentar um projeto liderado por um nome que se leva dor, um passo de ousadia e de capacidade política de demonstrar aquela proposta do campo, do governador Jerônimo, do campo do presidente Lula e que tenha a capacidade de dialogar com as reais necessidades do povo soteropolitano”, finalizou.