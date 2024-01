Vídeo: Bolsonaro joga na Mega da Virada e brinca sobre dividir prêmio | A TARDE

Durante visita à cidade de Nerópolis, em Goiás, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter apostado na Mega da Virada, loteria especial de fim de ano, e anuncia que caso ganhe dividirá com o município.

Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, Bolsonaro aparece mostrando o bilhete de aposta a um grande número de apoiadores prometendo o feito. "Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok?", brincou.

Ainda no X, Bolsonaro contou que visitou uma feira e uma pastelaria da cidade. Recebido com os habituais gritos de "mito", ele estava ao lado do senador Wilder Morais (PL).

- "Dividir o prêmio da Mega da Virada com o povo de Nerópolis/Goiás, mas ..." pic.twitter.com/PmvDH1LANK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 24, 2023