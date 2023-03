Bruno Reis detalha situação da federação União Brasil e PP

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fez análise da situação que envolve a criação da federação entre a sua sigla com o PP, que avalia ter desafios para a definição apenas no Rio de Janeiro. No momento, ele ainda descartou a possibilidade do Avante participar da nova formação política. As declarações foram dadas em coletiva nesta terça-feira, 7, durante assinatura de ordem de serviço da requalificação do Pavilhão 2 de Julho, na Liberdade.

O União e PP fizeram convites para a filiação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). No caso do Avante, a sigla almeja o comando do diretório de Minas Gerais, cenário que sofreu resistência de grupos políticos locais.

Caso a negociação sobre a união avance, o PP o União Brasil teria uma mega bancada de 108 deputados. “As conversas estão bem avançadas, existem alguns pontos a serem dissipados, talvez hoje o único estado com dificuldade na definição seja o Rio de Janeiro. As conversas serão retomadas nesta terça-feira, 7, em Brasília. E a gente percebe que o sentimento majoritário, no União e no PP, é que a federação seja formalizada.É importante que os dois partidos se fortaleçam [no Parlamento]", disse Bruno Reis.

Sobre a articulação com o governo Lula (PT), o prefeito disse que a ideia é que o grupo possa se posicionar sobre as matérias consideradas importantes para a população. Ele ainda destacou a visita feita na segunda-feira, 6, ao presidente.

“Nós torcemos para o sucesso do presidente Lula. Ele pode contar com o apoio dos prefeitos. E a gente mostrou isso, mobilizando nossa bancada. O pensamento do União e do PP é de apoiar todas as matérias que forem fundamentais para o país avançar. Todos em Brasília têm a preocupação com a taxa selic de 13,75%, com uma inflação chegando próximo de 6%. Se a taxa ficar nesse valor, vamos ter recessão no país, pois fica difícil conseguir crédito. O Congresso precisa adotar medidas para isso.E terá apoio do União Brasil”, acrescentou o prefeito.

Pela lei das federações partidárias, os partidos têm até o dia 31 de maio para que possam se juntar em 2023. As federações ainda são obrigadas a atuar de forma unitária durante os quatro anos após as eleições, no âmbito federal, estadual e municipal. O cenário também causa desconforto entre membros das siglas.

A situação de impasse regional precisa ser resolvida pelo grupo político mais influente localmente, que passa a ficar com o diretório estadual. Se o governador for filiado a um dos partidos, o grupo ligado ao gestor estadual deve ter preferência na hora de bater o martelo sobre a presidência do grupo.

Caso não exista um governador da federação, a frente da decisão para o cargo fica com a sigla com mais senadores. Em caso de empate, passa a valer a quantidade de deputados eleitos no cenário estadual.