Bruno Reis discute situação do transporte público com Alckmin

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), se reuniu nesta quarta-feira, 8, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), Na pauta estiveram temas como a criação do conselho federativo e a situação do transporte público no país.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, na reunião, Bruno Reis Bruno pediu que Alckmin "seja um embaixador" em Brasília da questão do transporte, que enfrenta problemas em todo o país.

O encontrou contou com a presença de integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entre eles o presidente da entidade, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju.

“A reunião com o vice-presidente Alckmin foi para tratar dessa pauta dos prefeitos, como a criação do conselho federativo, com os municípios participando das discussões da reforma tributária. Eu pedi a ele que seja um embaixador aqui em Brasília nesta questão do transporte público. Tratei com ele dessa situação do transporte público, fiz um relato da realidade atual das grandes cidades”, afirmou Bruno Reis.

A criação do conselho federativo foi anunciada recentemente e terá a participação do governo federal e de entidades municipalistas. No total, serão seis ministros do governo, dois representantes da FNP, dois da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e dois da Associação Brasileira dos Municípios (ABM).

Na última segunda-feira, 6, Bruno Reis se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para discutir a situação do transporte público no país e a criação do conselho. No encontro, o prefeito ressaltou que o sistema de transporte público no Brasil está falido e que a tarifa não remunera mais a operação.

Bruno Reis também se encontrou com a esposa do vice-presidente, Lu Alckmin | Foto: Ana Lícia Menezes | PMA

Casa da Mulher

Na capital federal, Bruno Reis também se encontrou com a esposa do vice-presidente, Lu Alckmin, e convidou a segunda-dama do Brasil para a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, prevista para maio. Ela aceitou o convite.

O equipamento conta com parceria do governo federal, que cedeu o terreno para a construção da unidade. A Casa da Mulher será implantada na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Hospital Sarah, e reunirá diversos serviços integrados à rede de proteção e atendimento humanizado.

A unidade funcionará em uma estrutura com 3,5 mil m² de área construída, e será gerenciada pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). No local, as assistidas terão acesso, por exemplo, a acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, Promotoria de Justiça especializada, Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica, alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia econômica. O atendimento será 24 horas, durante todos os dias da semana.