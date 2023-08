Câmara aprova projeto de vereadores e debate transportes públicos

A sessão ordinária desta quarta-feira, 8, foi marcada pela aprovação dos projetos de leis e indicações dos vereadores. A votação advém de um acordo entre as bancadas e foi conduzida pelo presidente Carlos Muniz (PSDB).

Um dos projetos aprovados está o de indicação nº 90/23, de autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), que dispõe sobre o apoio psicológico aos rodoviários, como informado pelo portal A TARDE. Após o aval dos edis, as propostas serão encaminhadas ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) para sanção.

Além das aprovações, a 49ª sessão ordinária foi acalorada pelo debate dos transportes públicos. A discussão foi iniciada pelo discurso irônico do vereador Cláudio Tinoco sobre o Veículo Leve de Transporte (VLT), seguido pelas críticas dos parlamentares de oposição ao funcionamento do equipamentos de mobilidade da capital baiana.

Na oportunidade, o chefe do Legislativo defendeu a isenção de impostos dos coletivos de Salvador. Segundo Muniz, ele já conversou com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito sobre o fim do imposto para os transportes.

"Não adianta Bruno Reis cobrar 5% de ISS e botar na conta da população [...]. Eu conversei com o governador Jerônimo Rodrigues sobre o ICMS que é cobrado no oléo diesel que é cobrado nos transportes públicos. Vamos nos unir tanto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal e acabarmos com esse negócio de imposto para o transporte público", disse em discurso.

A confusão, contudo, foi generalizada após a fala do vereador Ricardo Almeida (Podemos) e pela líder da oposição, Lainá Crisostómo (PSOL) que também discutiram sobre os ônibus municipais.

"Bruno Reis está nos ameaçando a aumentar passagem se essa Casa, mais uma vez não votar a redução fiscal. Para onde vai essa redução fiscal se a gente tem um sucatamento nos transportes públicos e diminuição de frotas", ressaltou Laina.