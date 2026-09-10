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ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO

Caso Master: ACM Neto teria direito a receber R$ 200 milhões

Informação consta na terceira proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro

Ane Catarine
Por
O candidato ACM Neto
O candidato ACM Neto - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), e o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, teriam direito a uma comissão de 10% sobre os valores captados pelo Banco Master junto a institutos de previdência e à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

A informação consta na terceira proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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Segundo ele, a atuação dos dois políticos teria ajudado o Banco Master a captar R$ 2 bilhões.

Aplicada a comissão de 10% sobre esse valor, a obrigação com ACM Neto e Rueda chegaria a R$ 200 milhões, segundo o relato.

Vorcaro, porém, não informou quanto desse montante teria sido efetivamente pago aos dois.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo colunista Cézar Feitoza, do portal Uol.

Como os R$ 200 milhões teriam sido gerados

Segundo a proposta de delação, ACM Neto e Rueda teriam atuado para facilitar o acesso do Banco Master aos institutos de previdência do Rio de Janeiro, do Amapá e do Amazonas, além da Cedae.

Como resultado dessa atuação, o banco teria captado R$ 2 bilhões.

Segundo o documento, grupos políticos responsáveis pela captação de investimentos receberiam uma comissão de 10% do valor aplicado ou 1% ao ano durante o período em que os recursos permanecessem investidos no Master.

Foi com base nesse percentual que Vorcaro calculou a obrigação de R$ 200 milhões com ACM Neto e Rueda.

O ex-banqueiro afirmou ainda que os pagamentos teriam sido tão frequentes que o Banco Master mantinha uma espécie de conta corrente gerencial para os dois.

Vorcaro também afirmou que ACM Neto e Rueda teriam intermediado negócios envolvendo o banco, incluindo a captação de investidores institucionais e a aproximação com o Banco de Brasília (BRB), mediante o pagamento de vantagens indevidas.

Como ACM Neto teria recebido os valores

No caso de ACM Neto, Vorcaro descreveu quatro formas de repasse:

  • pagamentos em espécie por meio de recursos de empresas e pessoas ligadas a Augusto Lima e Antônio Freixo;
  • contratos fictícios de consultoria entre a A&M Consultoria Ltda. e o Banco Master;
  • contratos fictícios entre a A&M Consultoria Ltda. e a Reag;
  • contratos firmados com a B6 Capital, gestora ligada a ACM Neto.

Como os repasses teriam sido feitos a Rueda

Para Rueda, os pagamentos teriam ocorrido em espécie, por meio de empresas e pessoas ligadas a Augusto Lima e Antônio Freixo, além de contratos entre empresas do conglomerado Master e o escritório Rueda & Rueda Advogados.

Segundo o relato, esses contratos previam, juntos, cerca de R$ 3 milhões por mês.

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Quanto foi investido no Banco Master

Os valores efetivamente aplicados pelas instituições citadas na reportagem, porém, são superiores aos R$ 2 bilhões mencionados por Vorcaro.

Dados citados na reportagem apontam que quatro instituições teriam aplicado cerca de R$ 3,62 bilhões no Banco Master:

  • Rioprevidência: R$ 2,97 bilhões entre 2023 e 2025, em letras financeiras e fundos ligados ao banco;
  • Amprev, do Amapá: R$ 400 milhões;
  • Cedae: R$ 200 milhões;
  • Amazonprev: R$ 50 milhões.

O total chega a R$ 3,62 bilhões, acima dos R$ 2 bilhões mencionados por Vorcaro na proposta de delação.

O documento não explica a diferença entre os valores.

Quanto ACM Neto e Rueda teriam recebido

Apesar da estimativa de R$ 200 milhões em comissões, a proposta de delação não informa quanto teria sido efetivamente repassado a ACM Neto e Rueda.

Das formas de pagamento descritas por Vorcaro, apenas uma apresenta valor específico: os contratos com o escritório Rueda & Rueda Advogados, que somariam cerca de R$ 3 milhões por mês.

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ACM Neto Antônio Rueda Banco Maste Daniel Vorcaro

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