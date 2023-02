CCJ da ALBA adia data para sabatinas dos candidatos ao TCM

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa adiou as datas previamente marcadas para as sabatinas dos candidatos ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Anteriormente marcadas para 27 e 28 de fevereiro, as arguições agora acontecerão nos dias 6 e 7 de março como confirmado pelo PORTAL A TARDE junto ao presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Menezes (PSD). Com isso, a eleição no plenário deverá acontecer no dia 8 de março.

Segundo Adolfo, a decisão foi tomada junto com os líderes de bancada; O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, e o deputado Alan Sanches (União Brasil), líder da oposição. Um dos motivos alegados para o adiamento é a expectativa de um maior quórum do que nesta semana, por conta do fim do Carnaval.

A ex-primeira-dama da Bahia e candidata dos governistas, Aline Peixoto, será sabatinada no dia 6. Já o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil), candidato da oposição e do bloco independente, será arguido pela CCJ no dia 7.

As sabatinas serão conduzidas por dez parlamentares, com cinco de cada bancada da Casa. A candidatura de Tom Araújo tem o deputado Júnior Nascimento (União Brasil) como relator, enquanto a relatoria da candidatura de Aline será da deputada Ivana Bastos (PSD)