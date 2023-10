Cid diz que Bolsonaro pediu alteração em decreto golpista | A TARDE

O tenente-coronel Mauro Cid, disse à Polícia Federal (PF) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atuou diretamente na discussão para a elaboração de um decreto golpista para impedir a troca de governo após as eleições de 2022. A informação é do jornal O Globo.

O ex-ajudante de ordens da Presidência teria afirmado que Bolsonaro pediu alterações em um texto entregue ao presidente por Filipe Martins, ex-assessor da Presidência. Segundo O Globo, o documento teria diversas páginas elencando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo.

Ainda conforme informou Cid, Bolsonaro teria deixado no decreto o pedido de novas eleições e de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo informou à delação, o ex-ajudante de ordens só teve conhecimento do documento quando Martins lhe apresentou uma versão impressa e em formato digital solicitando as mudanças pedidas pelo ex-presidente. Cid retornou dias depois com uma nova versão do texto e a alteração solicitada por Bolsonaro.

De acordo com o jornal, Cid disse na delação que o ex-presidente concordou com a mudança feita na minuta e mandou chamar os comandantes das Forças Armadas para discutir a medida antidemocrática.