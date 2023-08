CMS mantém vetos aos PLs de vereadores da base

Os vereadores de Salvador decidiram manter, nesta quarta-feira, 30, os vetos totais do prefeito Bruno Reis (União Brasil) aos projetos de lei de n° 136/2019 e n° 163/2021, de autoria do líder do governo, Kiki Bispo (UB) e Claudio Tinoco (UB).

A proposta encaminhada ao Executivo pelo líder governista concedia atendimento prioritário aos doadores de sangue nos estabelecimentos públicos.

Em entrevista ao portal A TARDE, Kiki afirmou que vê com naturalidade a aprovação do veto ao seu projeto.

“É extremamente natural. Existem aí as questões constitucionais e subjetivas que levam o chefe do Executivo a vetar”, disse.

Dos 36 parlamentares presentes no Plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador (CMS), oito votaram contra, 25 a favor e uma abstenção do autor da proposta.

Enquanto o projeto do vereador Cláudio Tinoco, que versa sobre a criação de Zonas Especiais de Estacionamento Livre. O veto n° 24/23 contou com nove votos contras, incluindo a do próprio autor.

“A verdade é que a análise dos vetos, muitas vezes, não entra no mérito do projeto de lei, e sim pelos argumentos apresentados pelo Executivo Municipal”, iniciou Tinoco.

O vereador enfatizou ainda que os seus 10 anos de experiência na Casa Legislativa, o credencia para votar contrário a decisão do prefeito.

“Minha experiência de 10 anos já me dá tranquilidade para enfrentar. O que importa é a manutenção do meu voto favorável ao projeto, no seu mérito”.