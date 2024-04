Com futuro incerto, Anielle Franco entra para o PT em ato nesta terça | A TARDE

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT). O ato está programado para acontecer no Circo Voador, a partir das 18h, desta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A primeira-dama, Janja, também deve comparecer.

Segundo a assessoria de Anielle, a decisão de se juntar ao partido do chefe do executivo nacional, foi tomada ainda no ano passado. Ela já havia, inclusive, sido opção principal do partido para disputar como vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), à reeleição. Porém, o nome de Franco perdeu força no mês passado e vem sendo menos aceito.

Informações da coluna Igor Gadelha, do site Metrópoles, dão conta que, caso seja reeleito, Paes já tem planos de deixar a prefeitura para se candidatar ao Governo do Estado em 2026. Sendo assim, a vice-prefeitura ganha uma importância ainda maior, já que assumirá após a saída de Paes.

Outra possibilidade é que a ministra dispute uma vaga como deputada federal, em 2026, caso não seja a vice de Paes nas eleições municipais.