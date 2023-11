“Condições para diminuir esse sofrimento terrível”, diz Adolfo Menezes | A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD) comentou, nesta quinta-feira,19, a respeito do projeto Bahia Sem Fome proposto pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Menezes destacou a importância de levar esse projeto à Casa Legislativa, que nas palavras dele, não vai resolver a problemática da fome, mas vai amenizar o sofrimento de milhares de baianos.



“O governador trazer um projeto dessa importância, que é um projeto para dar condições, não é um projeto que vai acabar com fome, o projeto vai dar condições, como eu falei, que tenha mecanismos que ajude a atrair recursos, a arranjar recursos para locais dessas pessoas e diminuir esse sofrimento terrível, que é você não ter um prato de comida todos os dias”, pontuou. Na Bahia, segundo as estatísticas, há cerca de 2 milhões de pessoas passando fome.

“Tudo isso são ações que, direto ou indiretamente, vão contribuir para melhorar a economia e, consequentemente, diminuir a situação de pobreza que passa uma grande parte dos baianos”, acrescentou.

Comandos do Legislativo

O deputado estadual aproveitou para falar sobre as eleições de 2025 e a possibilidade de ele concorrer à recondução à presidência da Alba. Ele disse que tem outras prioridades no momento e citou a guerra que acontece no Oriente Médio como um dos assuntos que o preocupa no momento. “Tem muito tempo para frente para pensar nisso. Por enquanto, a gente tem de pensar no que está acontecendo mesmo longe, mas são humanos como a gente, são irmãos nossos. Esse massacre que está acontecendo na Palestina, em pleno século XXI, a gente sabe que, desde o início do mundo, sempre houve essa estupidez por parte daqueles que tem o poder, presidentes, primeiro início, matando semelhantes, crianças, idosos, a população em geral. Então, com certeza que nós brasileiros e no mundo inteiro. Ninguém é favorável à violência qualquer que seja, de qualquer lado, por isso que eu pedi um minuto de silêncio”, afirmou.

Adolfo também comentou sobre a possibilidade de dois políticos baianos assumirem os cargos de presidente da Câmara e do Senado nas próximas eleições, são eles Antônio Brito (PSD) e Otto Alencar (PSD), respectivamente.

“Isso nos orgulha, claro, a todos nós baianos, a ter dois homens, do porte do senador Otto Alencar, líder do PSD, que é a maior bancada no Senado, coagitado para ser presidente do Senado, e na Câmara do Deputados o líder do PSD, Antônio Brito também, cogitado. Claro, a eleição ainda está muito distante, em janeiro de 2025, está muito distante, mas de qualquer maneira é um orgulho para todos nós baianos. Vamos ver o que acontece, que tem muita água ainda para passar embaixo da ponte”, salientou.