CPI dos atos golpistas aprova plano de trabalho

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro aprovou o plano de trabalho encaminhado pela relatora Eliziane Gama (PSD-MA).



Nesta quarta, 7, o grupo decidirá pela convocação do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do General Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para depor no processo.

Outras convocações deverão ser enviadas para o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cido, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, o ex-ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, e o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias.

O plano de trabalho foi aprovado com 18 votos favoráveis e 12 contrários pelo colegiado, que conta com 16 deputados e 16 senadores, em sua maioria da base governista.

De acordo com a relatora, o objetivo do plano de trabalho é "reconstruir os caminhos que levaram à depredação do dia 8 de janeiro (...). Apresentamos as linhas gerais de investigação, sem prejuízo de que novos fatos conexos possam vir a ser incluídos nesta relação”.

Além disso, o recorte temporal para a investigação da CPMI será ampliado para o dia 30 de outubro, data do segundo turno presidencial, marcado por bloqueios de vias no país.

Entre os pontos do relatório estão: A atuação de Anderson Torres e sua relação com a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições, o planejamento e atuação dos órgãos de Segurança Pública da União e do Distrito Federal e as manifestações públicas e em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições.