Defesa de Bolsonaro diz que reunião com embaixadores não foi eleitoral

A defesa do presidente Jair Bolsonaro disse ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o discurso dele no encontro com embaixadores, no último dia 18, não possui nenhum caráter eleitoral e que constitui um "debate de ideias" para melhorar o sistema de votação do país. A declaração foi entregue à Corte Eleitoral nesta quinta-feira, 28, atendendo à determinação do ministro Edson Fachin, presidente do tribunal.

"Não há nos autos qualquer indício – e sequer alegação nesse sentido – de que o discurso tenha buscado angariar votos, prejudicar eventuais pré-candidatos concorrentes ou tentado influir, de qualquer forma, na escolha dos cidadãos no pleito de 2022. Não há, sequer em tese, qualquer tipo de lesão à igualdade entre os candidatos nas eleições gerais de 2022, que é a principiologia subjacente à punição por propaganda eleitoral extemporânea. Trata-se, à evidência, de indiferentes eleitorais", afirma o documento.

Na reunião em questão, Bolsonaro recebeu embaixadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, e repetiu, sem provas, acusações sobre a segurança das urnas eletrônicas já desmentidas por órgãos oficiais. Partidos diversos de oposição repercutiram o caso e acionaram a Justiça como PT, PDT, Rede e PC do B.

Neste domingo, 24, o Partido Liberal (PL), ao qual o presidente Bolsonaro está filiado, também atendeu ao pedido de Fachin e enviou uma manifestação onde afirmava que não houve propaganda eleitoral antecipada no encontro do presidente com embaixadores.

A defesa de Bolsonaro disse ainda que o presidente não está atuando contra a democracia e que o presidente pode questionar o sistema.

"O Presidente da República reafirma a confiança no sufrágio popular, mas resguarda o direito de apresentar seus legítimos questionamentos, sempre imbuído do espírito de contribuição com o processo de avaliação do sistema eleitoral brasileiro, especialmente considerando o que Sua Excelência entende relevante do teor do Inquérito Policial 1361/2018-4 da Polícia Federal e da auditoria que ainda está em curso no Tribunal de Contas da União", pontua.

"No mais, e de qualquer forma, inequívoco que nem o indivíduo mais entusiasta do sistema eleitoral atual brasileiro acredita que as urnas e os mecanismos de apuração/totalização não possam ser aperfeiçoados para trazer à população cada vez mais segurança", continua a declaração.