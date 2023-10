Defesa de Bolsonaro nega golpismo e diz que vai à Justiça por calúnias

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou, nesta quinta-feira,21, a respeito do suposto conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Por meio de nota, pessoas ligadas ao capitão reformado afirmam que ele “jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e, via de efeito, o Estado Democrático de Direito”.

A manifestação acontece ser noticiado que o Cid teria afirmado, em delação premiada à Polícia Federal (PF), que o ex-chefe do Executivo se reuniu com a cúpula das Forças Armadas e ministros no ano passado, com o tema intervenção militar em pauta.

“A defesa do Presidente Jair Bolsonaro, diante das notícias veiculadas pela mídia na data de hoje sobre o suposto conteúdo de uma colaboração premiada, esclarece que: 1. Durante todo o seu governo jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição Federal”, diz a nota divulgada à imprensa.

Sem citar Cid, os advogados defenderam ainda que pretendem adotar “medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa, que porventura extrapolem [sic] o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de Justiça, e que a defesa sequer ainda teve acesso”.

Mauro Cid ficou preso por quatro meses, sob acusação de ter liderado esquema de adulteração de cartões de vacina. Ele foi solto neste mês e, diante de uma situação jurídica complicada, resolveu fechar acordo de delação premiada com a Polícia Federal, entre o fim de agosto e o início de setembro.