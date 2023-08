Defesa de empresário quer ter acesso às imagens de ataque a Moraes

A defesa do empresário Roberto Mantovani Filho, um dos suspeitos de agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, avalia requerer às autoridades judiciais italianas as imagens da suposta agressão. O caso aconteceu na sexta-feira, 14, no aeroporto de Roma.

Os advogados argumentam que "se o governo brasileiro está empenhado em obter provas no interesse daqueles que se dizem vítimas de ofensas ou agressão, igual direito têm os supostos autores".

De acordo com a defesa do empresário, deste modo, seria justo que ambas as partes tenham acesso as filmagens e assim "poder analisá-las na sua plenitude". As imagens já foram solicitadas nos autos que tramitam no STF.