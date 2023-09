Defesa de Mauro Cid pede liberdade provisória após intenção de delação

A defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, disse que pediu a liberdade provisória dele ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A informação foi divulgada pela colunista Camila Bonfim, do Conexão Globonews. O pedido de soltura ainda está sendo analisado por Moraes, que é relator dos inquéritos nos quais Cid é investigado. Cabe ao ministro da Suprema Corte decidir se manterá o militar preso ou se permitirá a liberdade provisória dele até o julgamento.

O pedido ocorre ao mesmo tempo em que o tenente-coronel do Exército entregou ao STF um "termo de intenção" de fazer um acordo de delação premiada.

Com isso, a proposta agora será enviada ao Ministério Público Federal (MPF), que dará seu parecer, e precisa ser aceita por Alexandre de Moraes.

A Polícia Federal (PF) se posicionou favorável à decisão de Cid. Para ter sua colaboração aprovada pela Justiça, o coronel tem que não só prestar depoimentos, mas também apresentar provas.