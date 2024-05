"Não há previsão", garante Moraes sobre adiamento de eleição no RS | A TARDE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou não haver nenhuma discussão ou previsão de debate acerca de um possível adiamento das eleições municipais no Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 21.

"Não há nenhuma previsão, nenhuma discussão de qualquer adiamento das eleições no Rio Grande do Sul", afirmou o ministro.

Alexandre de Moraes ainda garantiu que não houve qualquer dano à estrutura da Justiça Eleitoral, o que asseguraria a realização da eleição nos municípios gaúchos em outubro.

"Não houve nenhum dano diríamos, estrutural, no Tribunal Regional Eleitoral e nos juízos eleitorais que impeça a realização normal das eleições em outubro, em todo o Rio Grande do Sul", pontuou.

