Projetando enfraquecimento do PT, Leandro aprova Bruno

Três dias após sacramentar o nome do deputado Robinson Almeida (PT) como pré-candidato a prefeito, o PT já sofre críticas de quem, obrigatoriamente, não estará do seu lado na eleição do ano que vem.

Projetando um enfraquecimento da legenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na capital baiana, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) diz que o diálogo entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o seu partido é bom.

"Bruno Reis vem aí com bastante folga. Eu vejo até um diálogo muito tranquilo dele com o PL. É possível, inclusive, que haja aí essa composição", afirma Leandro ao Portal A TARDE pouco antes do início da sessão no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira, 29.

"A gente tem que pensar no melhor para a nossa capital. Então, eu acho muito importante esse diálogo, para que a cidade não venha a cair nas mãos do PT", concluiu.

Outros nomes importantes do PL, como o deputado Diego Castro e o presidente estadual do partido, o ex-ministro João Roma, também já declararam ver com bons olhos a aproximação com a gestão de Bruno Reis para "evitar o PT" na capital baiana.