"Sabendo mais do que eu", ironiza Jerônimo após reunião de Neto

Após especulação de bastidores de que o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), líder político do grupo do prefeito Bruno Reis, teria cravado que o candidato do grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa por Salvador em 2024 será o presidente da Conder, José Trindade, o petista ironizou a questão.

"Ele (ACM Neto) já chegou na Bahia? Está na Bahia? É uma opinião dele, a gente ainda não discutiu. Mas, ele pode está sabendo mais do que eu. Nós estamos na fase de fechar os cargos regionais, nós temos dialogando com os partidos políticos. A partir disso vão passar a discutir com calma e tranquilidade, ele pode ficar nervoso. É bom ter mais de um nome, mas nosso grupo vai escolher. Aqui não tem dono, na hora certa a gente vai sair com o nome", disse ao ser questionado pelo Portal A TARDE durante o evento de lançamento do São João.

Segundo informação obtida pelo Portal A TARDE, Neto teria traçado o panorama durante reunião com membros do seu grupo político na última segunda, 5, na Assembleia Legislativa.

O evento marcou o retorno de ACM Neto para a articulação política no estado após a derrota para Jerônimo nas últimas eleições. De acordo com fontes de A TARDE, a aproximação do governo com o PSDB, grupo de oposição na Alba, foi a principal pauta.