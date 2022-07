ACM Neto lançará candidatura no último dia do prazo das convenções

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) irá lançar a sua candidatura oficial ao governo da Bahia no dia 5 de agosto, último dia do prazo das convenções partidárias. O evento irá acontecer no Centro de Convenções, na capital baiana, mesmo local em que ele lançou a sua pré-candidatura.

Até o momento, ACM Neto ainda não divulgou quem será o seu candidato a vice-governador, o que deve acontecer no dia do lançamento do candidatura. No ambiente interno, diversos nomes tem brigado pela vaga e os principais cotados são os deputados federais Marcelo Nilo e Márcio Marinho e a vereadora de Serrinha, Edylene Ferreira, todos do Republicanos.

O único confirmado até aqui na chapa de ACM Neto é o candidato ao Senado, Cacá Leão (PP), filho de João (PP) que anteriormente iria ser o candidato. A suplência fica com Ronaldo Carletto (PP).

Os principais adversários de ACM Neto na disputa ao governo da Bahia são o ex-secretário da Educaçã,o Jerônimo Rodrigues (PT), que tem como vice o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), e o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), que irá lançar a sua candidatura no dia 22 de julho, em Paripe, no Subúrbio da capital baiana.