AGU se reúne com Fachin após Bolsonaro atacar as urnas

O advogado-geral da União (AGU), Bruno Bianco, se reuniu na quarta-feira, 20, com o presidente do TSE, Edson Fachin, para apaziguar os ânimos entre o Executivo e a Corte Eleitoral, informa O Globo. O encontro ocorreu após os ataques feitos por Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores de cerca de 40 países, no início da semana.

Bianco tem dito a interlocutores que acredita na construção de uma ponte entre Bolsonaro e os ministros da Corte para uma eleição pacífica. O AGU foi ao Palácio do Planalto um dia após seu encontro com Fachin para conversar com Bolsonaro.

O presidente do TSE aproveitou a fala de Bianco para reforçar que as três propostas que os militares defendem que sejam acolhidas pelo tribunal e que contam com o apoio de Bolsonaro já foram analisadas pela corte. Uma delas será analisada no próximo ciclo eleitoral. As outras duas foram aceitas pelo TSE parcial ou integralmente e estão entre as melhorias que as eleições deste ano terão.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro disse ter certeza que haverá um acordo sobre as urnas eletrônicas.

"Nós somos pessoas civilizadas, e vai chegar a um bom termo essa questão. Tenho certeza", disse o presidente em conversa com jornalistas em um posto de combustível em Brasília, após ser questionado pela imprensa sobre o que acontecerá se o TSE não acatar as propostas das Forças Armadas.

Essa não é a primeira vez que Bianco se coloca como um interlocutor entre o Palácio do Planalto e o Judiciário. No ano passado, ele atuou nos bastidores para ajudar a articular uma trégua com o Supremo Tribunal Federal (STF) após os atos de 7 de setembro do ano passado.