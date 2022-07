Aliado de Bolsonaro pede atenção às candidaturas de deputado

Um dia antes da convenção do PL na Bahia, que deverá oficializar as candidaturas de João Roma a governador e de Raissa Soares ao Senado, além das candidaturas de deputados federais e estaduais, o ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula (PL), pediu aos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no estado que se atentem aos indicados do presidente para a disputa eleitoral deste ano.



“Vimos na eleição de 2018 muita gente que dizia defender os mesmos valores de Jair Bolsonaro pular fora e não podemos correr o mesmo risco este ano”, disse Porciuncula, que é pré-candidato a deputado federal pela Bahia. “Muitos podem dizer que apoiam o presidente, mas poucos têm a honra de serem apoiados por ele. Não podemos nos dar o luxo de errar”, completou.

Entre os alvos dos comentários do ex-responsável pela Lei Rouanet durante a gestão de Bolsonaro, está a deputada federal Professora Dayane Pimentel (UB), que deixou a base do governo federal. A convenção do PL será realizada nesta sexta-feira, 22, a partir das 8h, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, em Salvador, onde funcionava a concessionária Toyota-Guebor.