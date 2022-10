Apoiadores de Neto são flagrados arrancando material de adversários

Um grupo de apoiadores de ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo da Bahia, foi flagrado arrancando material de outros candidatos na Ladeira do Capoteiro, no bairro da Vila Laura.

Um vídeo enviado por um leitor mostrar o momento em que o grupo arranca propagandas dos adversários do ex-prefeito de Salvador e deixa o muro apenas com o material do candidato do União Brasil.

De acordo com o artigo 331, do Código Eleitoral, inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado é proibido e pode gerar pagamento de multa de R$ 90 a R$ 120 ou detenção de até seis meses.

Confira o vídeo:

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp