Após ato com Bolsonaro na Bahia, mulheres reclamam de "calote"

Mulheres moradoras da cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, reclamam da falta de pagamento do valor acordado por participar de um ato da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que esteve no município na terça-feira, 25. As imagens das reclamações viralizaram nas redes sociais.

Em um dos vídeos, a diarista Kátia Milena reclama que foi contratada por R$ 200, mas só recebeu R$ 50. Junto com uma amiga, Kátia foi até um rádio da cidade reclamar do não cumprimento do acordo. "Fomos enganadas. Era R$ 200 e virou só R$ 50", reclamou Kátia ao apresentador da rádio Alvorada FM, Rony Martins.

O vídeo com a reclamação teve mais de 230 mil visualizações em uma rede social. "Só deram R$ 50. Pense no sol fervendo. Pense que o trem tava quente. Ia no salão, pagar água, luz. Dava pra sobrar um trocadinho. De R$ 200 para R$ 50. Tomei foi um calote".

Na cidade, no primeiro turno, Lula (PT), teve 64,43% dos votos para a Presidência (33.200 votos), enquanto Jair Bolsonaro (PL) teve 30,73% dos votos.