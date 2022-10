Assessor da Prefeitura de Salvador xinga petistas e quer Lula preso

Na véspera da votação que define o destino político do Brasil, chega mais um sinal de como a base do candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, desprestigia o ex-presidente Lula (PT), que tenta reeleição, inclusive com ataques diretos e difamatórios.

O assessor de projetos especiais de Salvador, Fábio Rosa, amigo pessoal de Neto, postou numa rede social, mensagem ofensiva ao petista, pedindo a sua prisão.

Ele publicou um vídeo que mostra militantes do PT nas ruas distribuindo material de propaganda e pedindo voto em Lula, e um texto em que critica a soltura do ex-presidente e os seus apoiadores.

Fábio Rosa chega a utilizar as expressões “sujos”, “imundos” e “criminosos” para se referir aos eleitores do petista, numa clara demonstração de preconceito, incitando o ódio e a violência.

“Princípio pedagógico da pena. Se punir o líder, os liderados não criam coragem. Soltaram o bandido, aí vale tudo para os liderados. Sujos, imundos e criminosos!!! Lula La na Cadeia”, escreveu Rosa, esquecendo que o ex-presidente teve as sentenças anuladas e foi absolvido das acusações pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Assessor publicou um vídeo com críticas a militantes do PT | Foto: Reprodução | Instagram

Na sua conta no Instagram, ele reforça a amizade antiga com ACM Neto e exibe vídeos do ex-prefeito de Salvador.

A postura agressiva do amigo Fábio Rosa com Lula, incompatível com a função institucional e política que ele exerce na prefeitura, parece demonstrar de verdade o que está por trás do discurso de “tanto faz” do candidato ACM Neto, quando se refere à disputa presidencial.

Fica evidente o ódio contra o ex-presidente, a quem já ameaçou dar uma surra, quando era deputado federal, em 2005. O episódio ficou marcado na história da política brasileira como uma das manifestações mais imaturas e ridículas de um parlamentar e faz todo sentido agora, quando vem à tona situação similar em torno do seu círculo político e pessoal.

Com medo de perder votos, diante da avassaladora aprovação de Lula na Bahia, Neto provou esconder durante toda a campanha o que seus aliados entregam publicamente.

Confira vídeo publicado na conta do assessor Reprodução | Instagram