Bolsonaro não participa de convenção do PL e frustra militância

Ausente da convenção partidária que oficializa a candidatura de João Roma (PL) ao governo da Bahia, nesta sexta-feira, 22, em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro voltou a frustrar a sua militância. Antes prevista, a participação dele no evento via internet acabou não acontecendo. Falhas técnicas teriam impedido a entrada ao vivo.



Segundo a assessoria de Roma, Bolsonaro iria fazer uma saudação ao público por meio de um telão.

Essa não foi a única tentativa para tentar compensar a ausência física do presidente na convenção partidária do seu ex-Ministro da Cidadania. Na quarta-feira, 20, João Roma estava em Brasília, de onde trouxe um vídeo gravado ao lado de Bolsonaro. No material divulgado nas redes sociais ao longo da semana, o presidente chama Roma de “nosso pré-candidato” e convida para o evento desta sexta.