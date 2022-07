Candidato a deputado do PL diz que Bolsonaro está atento a “traidores”

Candidato a deputado federal pelo PL, André Porciuncula alertou, durante evento que oficializa a candidatura de João Roma ao governo, nesta sexta-feira, 22, em Salvador, que o presidente Jair Bolsonaro será rigoroso na hora de conceder apoio nos palanques estaduais, para não ser surpreendido.



O ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, citou o caso da deputada federal Dayane Pimentel (União Brasil), eleita na onda do bolsonarismo, mas que se tornou hostil ao clã Bolsonaro.

“Eu acho que que o melhor critério de todos [para apoiar] é o presidente da República. Ele está muito atento ao que aconteceu em 2018, a quantidade de pessoas que acabaram pulando fora do barco. A gente tem a Dayane Pimentel como exemplo. Este ano ele vem focando muito fortemente nas pessoas que ele confia. Ele diz com todas as letras: não é foto, não é montagem, é ele falar e se pronunciar em quem ele realmente confia, em quem realmente está com ele”, explicou.

Porciuncula confirmou ainda que vai participar da convenção nacional do PL, que oficializa a candidatura de Bolsonaro à reeleição, no Rio de Janeiro, no domingo, 24.

“Apesar das tentativas de boicotar o evento do presidente, não vão conseguir, vai ser casa lotada. Provavelmente, eu estarei lá, junto com o presidente, para dar esse apoio”.