Coleta web e precisão nos resultados são diferenciais de pesquisa

A pesquisa A TARDE/AtlasIntel foi produzida com base numa metodologia desenvolvida pela própria empresa. Por meio de algoritmos interativos que consideram diversas variáveis (sexo, faixa etária, nível educacional, de renda e de região, entre outros), os entrevistados responderam ao questionário por um dispositivo com acesso à internet, computador ou celular, de forma remota e anônima, clicando em publicidade digital.

Esse sistema permite uma maior abrangência sem comprometer os resultados finais das amostragens. Para isso, são utilizadas ferramentas que refinam os dados coletados na web e evitam sub-representações.

Desta forma, foi possível garantir informações de eleitores de 322 municípios da Bahia, numa cobertura muito maior do que as pesquisas convencionais costumam elaborar. Para o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, a coleta web permite incorporar mais pontos nos questionamentos, sem causar cansaço ao entrevistado – o que ocorre na forma presencial – e comprometer a qualidade da informação.

“É muito mais rápido navegar por um questionário web do que se uma pessoa está marcando as respostas e lendo tudo para você. Por conta disso, é possível ter um questionário mais amplo e sem erros dos entrevistadores, que podem entender a resposta de forma errada e prejudicar a pesquisa. A chance disso acontecer na coleta web é muito menor”, explica Roman.

Como os questionários são respondidos sem participação da figura de um entrevistador, as informações coletadas não têm influência da interação humana e, por isso, são mais fiéis à realidade. Muitas vezes, segundo Roman, a pesquisa presencial ou por meio de ligação telefônica pode deixar a pessoa tímida ou envergonhada, e, por isso, não revelar de fato a sua preferência de voto.

A AtlasIntel é uma empresa brasileira de tecnologia e inteligência de dados, que trabalha com dados de alta frequência para o mercado financeiro, para previsão econômica, e que tem construído uma trajetória de sucesso no segmento das pesquisas eleitorais.

Presente em vários estados do país, e o único com forte atuação internacional, o instituto já foi avaliado como a melhor empresa de pesquisa nas eleições presidenciais norte-americanas, em 2020; da Argentina, em 2021; e nas eleições municipais brasileiras, em 2020.

Para Roman, a parceria com o Grupo A TARDE, inaugurada hoje, é empolgante, num processo eleitoral marcado por desafios. “A Bahia tradicionalmente é um estado onde as pesquisas, vamos dizer, não têm tido um desempenho tão bom, justamente porque o quadro político é bastante volátil. Então, surpresas aconteceram em nível maior na Bahia comparando o resultado eleitoral com as pesquisas. Por isso, ao mesmo tempo é um desafio para a gente e uma oportunidade em termos de mostrar nosso trabalho”, comemora.

Sobre a AtlasIntel:

- Empresa de tecnologia e inteligência de dados com trabalho respeitado por sua precisão, objetividade e rigor metodológico.

- Único instituto brasileiro com forte atuação internacional.

- Instituto contratado por potências mundiais como Fundação Lemann, Google, Havard University, Valor Econômico, El País e Amazon, do bilionário americano Jeff Bezos

- Única empresa com foco em coleta web classificada com selo “A” no ranqueamento das empresas e institutos de pesquisa realizado pelo FiveThirtyEight, site americano voltado à análise de pesquisas de opinião.

- Melhor empresa de pesquisa na eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos, com erro médio de 2 pontos (dentro da margem de erro), o menor entre mais de 30 institutos atuantes.

- Melhor desempenho entre os institutos de pesquisa nas Eleições Municipais 2020, tanto no primeiro quanto no segundo turno, nas capitais onde conduziu pesquisas de intenção de voto (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre). O resultado final da votação nestes locais esteve mais próximo às estimativas da AtlasIntel que as de qualquer outro instituto.

- Melhor desempenho na antecipação do resultado das eleições presidenciais de 2019 na Argentina. Única pesquisa pública que acertou os percentuais dos candidatos dentro da margem de erro.

- Melhor empresa de pesquisa nas eleições presidenciais no primeiro turno do Chile (2022).

- Melhor empresa de pesquisa nas primárias presidenciais na Colômbia e com desempenho expressivo nas presidenciais da França.