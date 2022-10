Coligação de Lula pede a prisão imediata de diretor da PRF

A coligação Brasil da Esperança, integrada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e formada por PT, PC do B e Partido Verde, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prisão imediata do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, por coordenar operações que tem travado a locomoção das pessoas no Nordeste.

De acordo com a ação da coligação de Lula, as operações estariam impactando a realização do pleito. "O próprio diretor-geral da PRF, de forma ostensiva, está apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e nessa condição está usando o poder do Estado para interferir no processo eleitoral", diz o documento.

Neste momento, o diretor-geral da PRF está prestando esclarecimentos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. O magistrado afirmou em sua decisão que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) também pediu a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. O órgão é alvo de diversas denúncias que dão conta de descumprimento da decisão de Alexandre de Moraes para suspender operações em rodovias neste segundo turno.

Na noite de sábado, 29, Moraes proibiu a PRF de conduzir operações que pudessem afetar o transporte público de eleitores, fosse pago ou gratuito, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da corporação em caso de descumprimento.