Confiante, Geraldo Júnior rejeita "salto alto" na eleição

Apesar do cenário favorável à eleição do candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, como apontado pelas pesquisas durante todo o segundo turno, Geraldo Júnior (MDB), vice na chapa, negou “salto alto” e diz que a campanha vai continuar mobilizada até o último minuto da votação deste domingo, 30.



“Nos vamos continuar lutando até o último momento. Aqui, não há salto alto. Mas nós temos certeza de que a vitória que tivemos no primeiro turno, com certeza, ela será consagrada no segundo turno e isso é motivo de muita alegria”.

Geraldo Júnior votou no final da manhã num colégio particular no bairro do Itaigara, na capital baiana, depois de acompanhar o voto de Jerônimo Rodrigues, em Brotas, e do governador Rui Costa, na Liberdade.

Apesar de pregar humildade, o presidente da Câmara Municipal de Salvador não escondeu o entusiasmo por dupla vitória, na Bahia e no Brasil.

“Confiança, esperança, determinação e amor. A Bahia precisa continuar transformando a vida das pessoas, e nós vamos fazer isso. O Brasil tem jeito, nós vamos trazer Luiz Inácio Lula da Silva pra que a gente volte a sorrir e saia desse mapa da fome".

O candidato a vice-governador também destacou o papel da pesquisa AtlasIntel/ATARDE nas precisas projeções indicadas ao longo do processo eleitoral. O instituto foi o único a acertar com maior exatidão a vitória de Jerônimo Rodrigues no primeiro turno.

“Atlas foi o único instituto que nacionalmente e aqui no estado deu resultado específico e justo das eleições. E, com certeza, vai ser concretizado nas urnas o 13 pra Lula e o 13 pra Jerônimo”, concluiu Geraldo Júnior.