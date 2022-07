Debates abrem espaço para avaliação de propostas

No próximo dia 5 se encerra o prazo para as convenções partidárias homologarem as candidaturas que vão concorrer nas próximas eleições. Com os nomes já conhecidos, começa a temporada de debates eleitorais nos veículos de comunicação.

Na Bahia, o primeiro encontro entre os candidatos acontece no domingo, dia 7 de agosto, promovido pela TV Band. A emissora realizará debates em 9 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, os quatro candidatos com representação no congresso estão confirmados. Além do debate da Band, a TV Assembleia (31/8), em parceria com o grupo A TARDE e a TV Bahia (27/9) anunciam debates entre os candidatos a Governador.



Já o debate presidencial, que estava previsto pela Band para o dia 14, teve que ser adiado. Diante da negativa do presidente Bolsonaro (PL) de debater com os demais pleiteantes ao Palácio do Planalto no primeiro turno, seu principal adversário e líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, também declinou do convite, temendo se tornar alvo dos candidatos demais que ainda buscam entrar na disputa.

A recusa de Bolsonaro e Lula também motivou o cancelamento dos debates da CNN e Jovem Pan, que aconteceriam dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. Outros veículos mantêm a previsão de debates para o mês de setembro, mas ainda sem confirmação de presença de todos os candidatos.

Para o cientista político Cláudio André de Souza, professor de ciência política da Universiodade Católica de Salvador e colunista de A TARDE, "O adiamento dos debates reflete uma postura de candidatos em evitar desgastes, o que gera prejuízos para a sociedade, já que passam a conhecer menos o que cada candidato pensa em um formato inteligível no qual os candidatos confrontam entre eles".

Na Bahia, a situação é diferente. Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (União Brasil), João Roma (PL) e Kléber Rosa (PSOL) estão confirmados no debate da Band. Os candidatos cujos partidos não possuem representação na Câmara ficaram de fora.

Para Cláudio André, o debate estadual "interessa para aumentar o grau de exposição, sobretudo, para quem está atrás nas pesquisas". É o caso de Kléber Rosa, do PSOL. "Durante os debates, vamos apresentar nossas propostas destinadas, principalmente, à busca pela cidadania plena. A inclusão social será a prioridade da nossa gestão", adianta o psolista.

João Roma, que aposta na dobradinha com o presidente Bolsonaro, diz estar disposto a participar de todos os debates, para "apresentar ao eleitorado propostas de mudança, de verdade, para a Bahia seguir de mãos dadas com o Brasil". O Candidato ACM Neto estava em viagem e não enviou declaração sobre o que espera dos debates. Segundo sua assessoria, até o momento, apenas a participação no debate da Band está confirmada.



Segundo colocado nas pesquisas e já se aproximando de um empate técnico, Jerônimo Rodrigues manifesta disposição de participar de todos todos os debates. "Estou com muita vontade de apresentar o nosso legado de trabalho e cuidado com os baianos. Fizemos muito, tenho muito orgulho dos investimentos do nosso grupo na educação, na saúde, em estradas, no acesso à água e em tantas outras áreas. Quero discutir esses assuntos com os outros candidatos, que não conhecem a Bahia com profundidade, que não fizeram nenhuma grande ação ou investimento que tenha transformado de verdade a vida das pessoas".