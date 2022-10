Deputado critica prefeitura por dificultar aposentadoria de servidores

Servidores da prefeitura de Salvador estão enfrentando dificuldade para obter a aposentadoria. Apesar da ampla mobilização capitaneada pelo sindicato da categoria, inclusive com a realização de acampamentos como forma de protesto, a gestão municipal não abre um canal de negociação sobre o tema e frustra a expectativa de quem atuou parte da vida no serviço público.

O deputado estadual Angelo Almeida (PSB), reeleito no domingo, tem se apresentado como uma voz em defesa dos trabalhadores e criticado a prefeitura. Em entrevista ao programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM, nesta segunda-feira, 10, o parlamentar afirmou que o que se vê é uma “completa falta de respeito aos manifestantes, que reivindicam apenas seus direitos”.

“A prefeitura não está dialogando. Isso é o mais gritante, falta diálogo, não tem abertura. (…) O que a gente vê é que eles arrecadam absurdamente, com esses índices de IPTU que a gente nunca tinha visto na história de Salvador, desde 2013. A gente vê os empresários da cidade tendo dificuldade de manter seus negócios, famílias vendendo seus imóveis para não ter o risco de perdê-los. A gente percebe que, enquanto eles [a prefeitura] fazem discursos que são eficientes em arrecadação, falta a eles a sensibilidade e humanidade”.

O político também comentou sobre a disputa ao governo da Bahia no segundo turno das eleições. Afirmou que nunca teve dúvidas de que Jerônimo Rodrigues (PT) estivesse à frente de ACM Neto (União Brasil), embora pesquisas como IPEC e Datafolha apontassem o contrário.

“A gente não tinha dúvidas do que iria acontecer [vitória de Jerônimo no primeiro turno]. (…) O discurso de que a Bahia cansou não tinha cabimento. Temos certeza que as entregas de Wagner e Rui Costa estão sendo aprovadas. A gente tinha certeza. Para mim, não era surpresa”, explicou.

