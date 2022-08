Deputados do nordeste ficam abaixo da média nacional

Um levantamento inédito lançado nesta segunda-feira, 1º, classifica os deputados federais de acordo com sua atuação e produtividade. O lançamento do Índice Legisla Brasil coincide com o retorno das atividades na Câmara após o recesso parlamentar e também com o início das campanhas eleitorais.

O objetivo é criar uma ferramenta que permita ao eleitor identificar quais os deputados que realmente trabalham, independente do viés ideológico. Nessa primeira edição do índice, o desempenho dos representantes do Nordeste foi pífio. Apenas 4,4% atingiram a pontuação máxima de cinco estrelas.

A média nacional é de 7% de representantes com o número mais alto de estrelas. Em cinco estados nordestinos, não há nenhum deputado com essa pontuação. Em outras quatro unidades federativas da região não há parlamentar avaliado com uma estrela, o pior desempenho.

Ao todo, oito deputados nordestinos ocupam o topo do ranking. Dois são da Bahia: Alice Portugal (PC do B) e Jorge Solla (PT). Os outros deputados cinco estrelas do Nordeste são: André Figueiredo (PDT- CE), Rejane Dias (PT-PI), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Denis Bezerra (PSB-CE), Danilo Cabral (PSB-PE) e Felipe Carreras (PSB-PE).

Pontuação

Luciana Elmais, cofundadora do Legisla Brasil com formação em administração pública pela FGV, explica que o índice trabalha com critérios objetivos, sem subjetividade. Vale o volume de produção dos deputados, independente do viés, mas a pontuação varia.

A regulamentação de uma lei vale mais pontos que uma proposição para nomear uma rua ou moção de aplausos, por exemplo. E, logicamente, o alinhamento político interfere no resultado. “Alguns indicadores favorecem parlamentares da base ou de oposição”, constata Luciana.

Isso fica claro na composição de comissões permanentes, as mais importantes, e que somam mais pontos. Mas o papel da oposição também rende boas avaliações. “Quem tá na base tem mais facilidade para trabalhar, mas a oposição é mais combativa por natureza”, pondera Olívia Carneiro, economista com mestrado na Universidade de Chicago (EUA) e digital influencer, que propôs a criação do índice em parceria com a Legisla Brasil.

O objetivo? Medir, em números a produção de cada parlamentar “O único ranking que a gente tem é de avaliação. A gente quer medir produção porque a gente quer, como influencer, ajudar eleitores a votar de acordo com o trabalho”, explica Olívia, que tem mais de 383 mil seguidores no Tik Tok com o perfil @oliviasensata.

Para chegar a esses números, a Legisla avaliou toda a atividade parlamentar de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2022, utilizando dados da própria Câmara. O que, a princípio, pode gerar discrepâncias. No site da casa, o número de proposições de cada deputado muitas vezes é maior que o registrado no índice, mas existe explicação para isso.

Luciana detalha que as proposições são pontuadas à medida em que conseguem tramitar no Congresso. Em caso de Aprovação, a pontuação aumenta. Matérias com status especial também têm bonificação.

Metodologia

O modelo de aferição tem por base 17 indicadores divididos em quatro eixos. O primeiro é a produção legislativa (apresentação de projetos, votos em separado, substitutivo, relatorias e presença em Plenário.

Atividades de fiscalização, recebimento, empenho e execução de emendas parlamentares compõem o eixo dois. Em seguida, vem a mobilização, que contempla projetos de autoria com status especial; cargos em comissões e requerimentos de audiência pública. Por fim, a fidelidade partidária e o alinhamento com as respectivas bancadas também são avaliados.

O desenvolvimento metodológico e análise dos dados do Índice foi realizado por Ana Vaz, doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília e Andréia Pereira, gestora pública pela UFABC e coordenadora de pesquisa e inovação na Legisla Brasil. As duas atuaram em parceria com Olívia Carneiro.

A metodologia foi sabatinada por cientistas políticos, assessores parlamentares e por organizações da sociedade civil, totalizando 25 especialistas consultados.

No Índice Legisla Brasil, são considerados todos os deputados federais e suplentes que assumiram a cadeira desde 2019, o que dá um total de 574 parlamentares em todo o Brasil, entre eleitos e suplentes que assumiram em algum momento.

Dr. João, suplente do PROS, que exerceu o mandato de 29 de maio a 29 de setembro de 2020, recebeu apenas uma estrela. Nesse caso, Luciana pondera: “tem deputados na suplência que performam super bem”.

Perfil

A Legisla Brasil é uma plataforma independente criada há quatro anos, que presta consultoria de capacitação e montagem de equipes de assessores, com atuação em cerca de 300 gabinetes de 19 partidos com presença nos parlamentos municipais, estaduais e Congresso Nacional. O endereço da ONG é legislabrasil.org

A ideia de desenvolver o Índice Legisla Brasil veio da economista Olívia Carneiro que ingressou no mestrado na universidade de Chicago para se aprofundar em redução da pobreza e acabou sendo atraída pelos seus orientadores para uma pesquisa sobre democracias. De volta ao Brasil em plena pandemia, começou a produzir conteúdo para mídias digitais e também presta consultoria política.

Repercussão

A TARDE teve acesso antecipado ao Índice e ouviu alguns parlamentares baianos. A deputada Alice Portugal, do PC do B, comemorou as cinco estrelas aferidas pelo levantamento.

“Fiquei muito satisfeita ao saber que o Legisla Brasil nos incluiu entre os deputados merecedores de observações positivas sobre a atuação em Brasília. Fico envaidecida por ser uma premiação articulada com a Universidade Nacional de Brasília, com especialistas, com uma visão especialmente voltada para padrões de produção legislativa, de fiscalização, de produção de projetos, achei muito qualificado e isso nos ajuda a impulsionar para adiante o papel do legislativo”.

Outro deputado cinco estrelas da Bahia, de acordo com o índice, é Jorge Solla, do PT, que destacou sua atuação em defesa do SUS. “Quando eu apresento projetos e emendas que fortalecem o SUS, a minha voz representa um coletivo muito grande de pessoas, de trabalhadores e usuários, de intelectuais e estudantes, que estão na base de nosso mandato e constroem conosco esse debate no dia a dia. Eu tive o privilégio de ser autor ou coautor de 16 projetos aprovados no plenário da Câmara, porque nossos projetos têm relevância para o país e têm apelo popular.

Lídice da Mata, do PSB, teve quatro estrelas e atribuiu a classificação à sua coerência. “Desde o meu primeiro mandato em Brasília, na Assembleia Nacional Constituinte, me preocupo com as mulheres, os negros, os indígenas e os mais pobres. Isso faz com que a nossa atuação fique mais ao alcance das pessoas. Fico muito feliz com essa avaliação, pois ela aponta que estamos no lado certo da história”.

O candidato a Governador João Roma (PL) recebeu apenas duas estrelas e questionou a legitimidade do índice. “É difícil dar uma opinião sobre uma pesquisa que desconhecemos a metodologia detalhadamente. Como será que o período em que fiquei licenciado para ser ministro da Cidadania foi avaliado? Pelo informado, é o primeiro levantamento desta natureza feito por essa ONG. Existem outras instituições com mais experiência sobre o tema que apresentam resultados bem diferentes”, opinou o ex-ministro.

Cacá Leão, candidato ao Senado pelo PP, também teve duas estrelas. A assessoria do deputado não comentou a avaliação do parlamentar.