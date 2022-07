Do PDT, prefeito de Euclides da Cunha declara apoio a Jerônimo e Lula

O motim por parte de agentes políticos do PDT na Bahia segue em mais um episódio. Ainda que o partido do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes no âmbito do estado oficialmente caminhe com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e em sua vontade de ser eleito o novo ocupante do Palácio de Ondina, mais um prefeito declarou apoio ao pretendente ao Governo Estadual do PT, Jerônimo Rodrigues.

Desta vez, a “rebeldia” foi do prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro (PDT), que, nesta terça-feira, 12, usou suas redes sociais para declarar apoio a Jerônimo e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato ao Planalto. No início do mês, Pinheiro foi o anfitrião de uma visita de Ciro ao município que governa, ao lado do presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Mendonça.

No vídeo, o prefeito de Euclides da Cunha declara apoio a quem ele diz acreditar que atua ajudando o município. Em sua declaração, ele parece não levar em consideração as legendas as quais as pessoas mencionadas pertencem. Além do apoio a Jerônimo e Lula, ele destaca o apoio ao senador Otto Alencar (PSD), ao deputado federal Félix Mendonça, ao deputado estadual Marcinho Oliveira (União Brasil) e a deputada estadual Fátima Nunes (PT).

“Eu quero dizer que precisamos estar cada vez mais juntos com o time que trabalha de verdade para Euclides da Cunha. E o meu é o time do governador Rui Costa, é o time do presidente Lula, do Jerônimo Rodrigues, do Otto Alencar, do nosso deputado federal Felix Mendonça, do pré-candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira, da deputada estadual Fátima Nunes”, destacou.

Confira o vídeo: