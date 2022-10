“A palavra mais forte do meu governo será ‘avançar’”, diz Jerônimo

Em seu primeiro pronunciamento como governador eleito, Jerônimo Rodrigues (PT), agradeceu o apoio e a confiança da população e afirmou que fará “um governo melhor” que o de Rui Costa e terá uma gestão voltada para zerar a fome e gerar emprego e renda para a população.

“A palavra mais forte durante os nossos quatro anos de governo será ‘avançar’: avançar nas políticas públicas de combate à fome, de geração de emprego e renda, de saúde, de educação, de segurança, de estradas, de cultura, de juventude”, afirmou o governador eleito.

“Tenho a convicção de que quem apostou no nosso projeto vai sentir orgulho. Eu farei melhor do que o governador Rui Costa. Não por disputa pessoal, mas porque estou assumindo um Estado que foi bem administrado por dois bons governadores (Jaques Wagner e Rui Costa) e ainda vou ter a parceria com Lula no governo federal.”

Jerônimo afirmou que começa a trabalhar na transição de governo já a partir desta segunda-feira, 31. “Já pedi ao governador (Rui Costa) uma audiência para amanhã, para começar a desenhar o processo de transição”, afirmou. “Vamos participar, também, das reuniões de transição para o governo Lula, para promover um mutirão pela Bahia e pelo Brasil.”

O governador Rui Costa disse “ter certeza” que Jerônimo “fará um excepcional governo” a partir de 1º de janeiro e fez questão de ressaltar a importância da Bahia para a eleição de Lula. “A Bahia, mais uma vez, reafirma sua singularidade: marcou a história do Brasil com a independência, em 1823, e volta a marcar, dando a maior diferença nominal de votos a Lula no Brasil.”

Rui ainda destacou a importância dos apoios e do engajamento de aliados na campanha. "Quero agradecer aos prefeitos, os vereadores e lideranças que acreditaram em um projeto coletivo. Acreditaram no olho, no olho, na palavra, na humildade, acreditado em algo que minha mãe dizia desde a infância, que a maior virtude um ser humano é a humildade e a gratidão e essa vitória é a vitória da humildade e da gratidão".

O Governador falou ainda sobre a expectativa de um novo governo, agora com a parceria do governo federal. "Esse estado continuará sendo cuidado por quem gosta de gente. E o nosso país com muita alegria, muita alegria a gente vai ver o nosso país ser respeitado, ser admirado no inteiro como nós éramos há alguns anos atrás. O Lula vem pra reconstruir o nosso país e como ele mesmo disse. Pra construir um governo que não será do PT, de um partido apenas. Será o governo de uma reconstrução nacional".



O vice-governador eleito, Geraldo Jr. disse estar à disposição para ajudar no processo de transição do governo. "Eu fui eleito vice-governador da Bahia, eu quero fazer o que fiz como vereador de Salvador, como presidente da câmara, agora como vice-governador cuidar da capital, cuidar do interior da Bahia para que a gente possa já a partir de agora dar continuidade aquilo que vem dando certo na Bahia"