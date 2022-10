"A pesquisa traz um resultado que consolida a vitória" diz Caetano

O coordenador da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo do estado, Luís Caetano, comentou a pesquisa AtlasIntel/A TARDE que mantém Jerônimo Rodrigues (PT) a frente da disputa pelo governo da Bahia com 54% das intenções de votos válidos enquanto ACM Neto (União Brasil) aparece com 46% do candidato dos votos válidos.

"Na minha opinião a pesquisa traz um resultado que consolida a vitória de Jerônimo no segundo turno. Quero parabenizar o trabalho feito pelo Instituto Atlas pela seriedade e compromisso com a democracia e com a verdade"

"Jerônimo amanhã, se Deus quiser, vai ser consolidado com a grande vitória, uma vitória viva no segundo turno e consequentemente também Lula será vitorioso e o Brasil será vitorioso. Amanhã é dia de vitória, Lula presidente e Jerônimo governador. Parabéns ao Instituto Atlas".