Apoiadoras de João Roma dançam jingle de Jerônimo

Enquanto os candidatos ao governo da Bahia participavam de um debate na TVE, na noite de terça-feira, 6, do lado de fora, apoiadoras das chapas de Lula e Bolsonaro no estado se juntaram para dançar um samba. No vídeo que viralizou nas redes sociais, as supostas apoiadoras do candidato João Roma (PL) dançam um jingle da campanha de Jerônimo Rodrigues.

A música foi o 'Samba do Jero', jingle do PT cantado pelo cantor de pagode O Polêmico, inspirada em uma famosa música do ritmo baiano. Veja o vídeo abaixo.

null Reprodução | Redes Sociais