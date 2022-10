Após usar filtro 'bronzer', vídeo de debate viraliza contra Neto

Virou chacota a publicação do candidato ACM Neto no instagram utilizando um filtro de bronzeamento digital da influenciadora baiana Carol Peixinho. E, não demorou muito, toda a polêmica envolvendo a autodeclaração do ex-prefeito de Salvador como pardo voltou ao topo dos compartilhamentos nas redes.

O novo 'hit' da novela "ACM Neto, o pardo da Graça" é na verdade um "vale a pena ver de novo". Agora, os internautas querem que o ex-prefeito responda a pergunta do candidato João Roma (PL), que, no debate da TV Bahia, no primeiro turno, perguntou se o óleo que ele usava para se bronzear era de peroba ou urucum. Veja vídeo:

null Reprodução

A publicação na conta oficial de ACM Neto no Instagram, confirmada por A TARDE, mostra o carlista m campanha utilizando o filtro "Bronzer", da influenciadora Carol Peixinho. A ferramenta estética adiciona um efeito de bronzeado e seu uso por Neto foi vista nas redes sociais como uma tentativa de "escurecer" o tom de pele.

Ao portal UOL, a assessoria de campanha do candidato afirmou que a utilização do filtro foi acidental.

"Foi falta de atenção, coincidência. Foi um erro da equipe, não tem outra coisa para dizer. É verdade [a publicação do conteúdo]", disse.

BolsoNeto



Enquanto isso, apesar de João Roma não declarar apoio da base bolsonarista na Bahia ao ex-prefeito, aliados como Luís Gaban, diretor de inovação da Prefeitura de Salvador, escancaram a parceria "BolsoNeto", desmontando a estratégia criada desde o início da campanha de independência com realação ao pleito nacional.

Em postagem no instagram, Gaban se coloca entre Bolsonaro e Neto, declarando o voto casado nos dois. Essa associação pode causar estrago na base eleitoral do carlista, uma vez que boa parte dos seus votos foram conquistados junto a eleitores de Lula, inclusive com uso de propaganda ilegal já denunciada ao TRE.

null Divulgação

O próprio João Roma já pode ser visto em vídeos (veja acima) que circulam nas redes pedindo voto casado em Bolsonaro e ACM Neto. O próprio presidente já havia declarado aguardar conversas com o ex-prefeito para alinhar o apoio, uma vez que a afinidade entre ambos nunca foi segredo pra ninguém.