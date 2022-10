"Aprendiz de ditador não se cria aqui”, diz Carballal

O vereador Henrique Carballal comemorou o resultado da última pesquisa AtlasIntel/A TARDEque registrou vantagem de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo da Bahia com 54% das intenções de votos válidos contra 46% do candidato do União Brasil, ACM Neto.

“A Bahia já mostrou no primeiro turno e mostra com mais força no segundo turno que aqui não tem dono, que na Bahia aprendiz de ditador não se cria”, disse o vereador.



Carballal reforçou a importância da população comparecer às urnas neste domingo. “Precisamos de cada voto para eleger Jerônimo governador 13 e Lula presidente 13. Chame os amigos, os parentes, os vizinhos, todo mundo. É hora de cada um participar da grande mudança que o Brasil precisa".