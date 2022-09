Bolsonarista se revolta com Rui em frente a seu comitê: "Tenho arma"

A carreata da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) em Cristópolis, na manhã deste domingo, 12, causou indignação na deputada estadual Valdete Miranda (PL), que mora no município. A bolsonarista se disse desrespeitada porque a carreata, que teve a presença do governador Rui Costa (PT), passou em frente ao seu comitê de campanha.

“Na história de Cristópolis, no meu município, as concentrações sempre ocorreram em frente à prefeitura. Eu não aceito o governador vir aqui na porta do meu comitê”, discursou em vídeo.

Valdete Miranda pediu para que o governador não retornasse a área, elogiou a Polícia Militar e insinuou que pode usar arma se o episódio voltar a acontecer. “Fica sabendo, eu não estou te ameaçando, eu estou te afirmando que eu tenho arma e eu tenho porte de arma. Vem de novo, governador”, disse.

null Lucas Franco