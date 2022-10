Jerônimo, Rui, Wagner e Geraldo estarão juntos na votação

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT), será acompanhado pelo governador Rui Costa (PT), durante a votação deste domingo, 30, em Salvador. O time de Lula na Bahia, que ainda conta com o senador Jaques Wagner e o candidato a vice na chapa de Jerônimo, Geraldo Júnior, inicia as atividades durante a manhã, no Colégio Estadual Luiz Viana, em Brotas, onde vota o postulante petista ao Palácio de Ondina.

De Brotas, o time segue para o bairro da Liberdade, onde cresceu e vai votar o governador Rui Costa, no Colégio Estadual Duque de Caxias. Na sequência, a equipe acompanha a votação de Geraldo Júnior, no Colégio São Paulo, no Itaigara, e a do senador Jaques Wagner, na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Centro.

O senador reeleito Otto Alencar vai à sua cidade natal, Ruy Barbosa, a 322 quilômetros de Salvador, para participar da votação. Ele vota na abertura das cabines, às 8 horas, e retorna à capital baiana na sequência.