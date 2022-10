"Pesquisa Atlas retrata a vontade do povo" ressalta Geraldo Júnior

Pesquisa AtlasIntel / A TARDE divulgada nesta sexta-feira, 29, mostra a liderança de Jerônimo Rodrigues (PT), candidato do grupo do governador Rui Costa, com 54% dos votos válidos na corrida pelo Palácio de Ondina, enquanto ACM Neto (União Brasil) aparece com 46%.



Em conversa com o Portal A Tarde, o candidato a vice-governador da coligação Pela Bahia, Pelo Brasil, Geraldo Júnior (MDB), associa o resultado da última pesquisa eleitoral à vontade do povo da Bahia "A última pesquisa AtlasIntel/A TARDE retrata o que enxergamos nos quatro cantos da Bahia. A vontade do povo de colocar na Governadoria de novo um candidato do PT. Jerônimo Rodrigues, o candidato de Lula, o melhor presidente da história deste país. E aqui na Bahia, sob o comando de Jerônimo, continuaremos e avançaremos no projeto exitoso iniciado por Jaques Wagner em 2007".

"Jerônimo com o meu apoio, terá o grande desafio de suceder um dos melhores governadores de todos os tempos, Rui Costa. E seremos exitosos. Com foco na justiça social e na qualidade de vida de todos os baianos. Este aqui não é um projeto de um só. Não é algo impositivo, como é o outro lado. Trabalhamos em coletividade. Com os partidos aliados e com as lideranças dos movimentos sociais e das comunidades. Inclusive, o Programa de Governo Participativo (PGP) foi construído através das escutas às comunidades em diversas regiões da Bahia e isso será incorporado à gestão de Jerônimo Rodrigues a partir de 2023. Portanto, vamos rumo à vitória do povo brasileiro e baiano amanhã", ressaltou o candidato a vice de Jerônimo.