Rosemberg Pinto se diz disposto a virar voto até a vitória de Jerônimo

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) comemorou o resultado da nova rodada da pesquisa Atlasintel, encomendada pelo A TARDE e divulgada nesta quarta-feira, 26.



Apesar do otimismo, o parlamentar destacou que todo o Time de Lula vai seguir trabalhando para conquistar votos e eleger Jerônimo Rodrigues (PT) como governador da Bahia. A nova rodada do levantamento indicou que o petista registra 54,5% contra 45,5% do ex-prefeito ACM Neto (UB).

"O resultado é bom e demonstra uma estabilidade com Jerônimo na dianteira, mas nós não vamos tirar as sandálias da humildade dos pés. Vamos seguir trabalhando, percorrendo trecho, conversando com o eleitor, virando voto para garantir a vitória no Brasil e na Bahia. Dia 30 é 13 lá e 13 cá, Lula presidente e Jerônimo Rodrigues governador da Bahia", afirmou o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O parlamentar avaliou que ainda há uma parcela do eleitorado que pode ser conquistada por Jerônimo, assim, aumentando ainda mais a vantagem para mais de um milhão de votos de diferença. Rosemberg ressaltou que o caminho adotado pela campanha do ex-prefeito e as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) são mais prejudiciais do que benéficas para o herdeiro político.

"O levantamento indica que ele já conquistou os votos do ministro João Roma, que sempre foram dele, na verdade. Sempre representaram a mesma coisa, o mesmo projeto político, a diferença foi que apenas o ex-ministro teve coragem de assumir. Quando Bolsonaro, que não tem popularidade nenhuma na Bahia, pede voto para Neto e revela que estão juntos, isso é ainda mais prejudicial ao ex-prefeito. Ele é o candidato de Bolsonaro na Bahia e faz uma campanha digna disso, marcada por ataques, mentiras, desrespeito com a Justiça Eleitoral, com os adversários e com todo povo baiano. Existe uma parcela do eleitorado que está realizando o voto Lula-Neto e nós vamos correr atrás desses votos. Na Bahia, o candidato de Lula é Jerônimo", complementou o deputado estadual.

A pesquisa obteve informações de 2.000 pessoas em 309 municípios da Bahia, no período de 21/10 até 25/10/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código: BA-03085/2022.