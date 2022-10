Rui aponta "termômetro das ruas" como força para vitória de Jerônimo

O governador Rui Costa (PT) comentou o resultado de nova pesquisa para a corrida ao governo da Bahia, divulgada pela AtlasIntel, encomendada pelo grupo A TARDE. Rui disse que a opinião é a mesma desde a primeira eleição ao governo da Bahia, em 2014.

"Costumo olhar as ruas, pois acho que pesquisa é a fotografia de um instante. Nem com pesquisa favorável eu me apaixono por pesquisa. Gosto mesmo é do termômetro das ruas. É nisso que eu me apaixono", disse.

"Esperamos que Lula passe dos quatro milhões de votos neste segundo turno. Já Jerônimo a gente acredita que ultrapasse a marca de 1 milhão e meio de votos", apontou.

O governador reiterou que a candidatura está conseguindo absorver gente que nunca votou em Lula ou no próprio PT.

"As pessoas estão entendendo que no comando não pode ter um homem com mais de 60 anos que se sente atraído por uma criança de 12, e ainda que tenha como aliado uma figura nefasta como um Roberto Jefferson", relembrou.