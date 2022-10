"Se não tem lado então não está do lado do povo", diz Zé Neto

"Para ser governador da Bahia, quem tem que preparar é o povo". As palavras são do deputado federal Zé Neto, eleito pelo PT da Bahia. Em entrevista ao Jornal A Tarde, o parlamentar compara a construção e a trajetória das duas candidatura, destacando o caráter artificial da candidatura de candidato ACM Neto do (Uniâo Brasil),

Segundo o deputado, "ele entra no laboratório e aprende a falar, arrumar o cabelo, pintar a pele e acha que com isso ele vai enganar o povo baiano. Não vai. A grande diferença é que Jerônimo eclode das necessidades do povo e vem pelos braços do povo". Zé Neto também questiona o comportamento do ex-prefeito de Salvador sobre as obras realizadas pelo governador Rui Costa na capital baiana.

"A Bahia se tornou, o segundo estado em investimento, só perdendo para São Paulo em volume. Eu me lembro de uma obra que o governador estava fazendo na Paralela, junto com a do metrô, viadutos que estavam perto de ser entregues. Próximo aos viadutos, colocaram várias placas da prefeitura dizendo “estamos recuperando a Paralela”, aí embaixo, bem pequeninho, botavam que era uma recuperação de piso. Quase que você não enxergava se olhasse de longe, mas de longe você enxergava “recuperação da Paralela”. Dava a entender para as pessoas que era uma ação da prefeitura. É típico deles fazerem isso".

Surra

O deputado comentou o episódio em que ACM Neto, quando deputado federal, ameaçou dar uma surra no presidente Lula e o "tanto faz" do ex-prefeito sobre o futuro presidente do Brasil. "Isso seria situações a serem ensinadas aos seus filhos? Tanto faz quem apoia milícias? Inclusive os filhos do próprio presidente deram títulos de reconhecimento a milicianos e até botaram milicianos para trabalhar em seus gabinetes quando eram vereadores. É um agrupamento que não tem projeto para o Brasil. É cada um no seu canto e isso demonstra claramente o individualismo, o egoísmo, onde cada um caminha com suas vontades. A gente vive infelizmente essa situação de que um candidato ao governo do estado da Bahia disse que não tem lado. Se não tem lado então ele também não está do lado do povo. A Bahia não merece isso".