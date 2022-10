Secretários do governo estadual comentam possível vitória de Jerônimo

A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo A TARDE, repercute no meio político e secretários da áreas importantes do governo do estado falaram sobre as suas expectativas para uma possível vitória de Jerônimo Rodrigues para ser o sucesso direto de Rui Costa, o que colocaria o PT no comando da Bahia por pelo menos 20 anos. Na pesquisa, o petista aparece com 54,5% dos votos válidos contra 45,5% de ACM Neto.

Substituto de Jerônimo Rodrigues como secretário de Educação, Danilo de Melo Souza, falou sobre o momento que a importante área passa na gestão petista e elogiou o seu antecessor.

"Jerônimo foi o secretário do estado da Bahia que mais investiu na qualidade da educação baiana. Ele teve o melhor desempenho da Bahia no Ideb em toda a história e a Bahia é o segundo estado da federação em oferta profissional e tecnológica e o que mais tem mais matrícula de jovens e adultos. Somos recordistas em olimpíadas das áreas de conhecimento", falou o secretário, em entrevista ao Portal A TARDE.

Quem também ressaltou os feitos do governo petista para embasar a possível vitória de Jerônimo Rodrigues foi a secretária de Saúde, Adélia Pinheiro, que ressaltou os investimentos e o trabalho feito em saúde. De acordo com a AtlasIntel, o governador Rui Costa é aprovado por 55,9% dos baianos, que consideram o governo ótimo ou bom.

"Nós temos avanços importantes no campo da saúde nos últimos 16 anos, com ampliação de rede muito grande, com novos hospitais, policlínicas em um atendimento interiorizado e apoio a atenção básica aos municípios. Tenho forte expectativa e as pesquisas demonstram que a população baiana reconhece esse investimento, esses avanços e continuam apostando no governo que cuida de gente", falou a secretária, ao A TARDE.

O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins, também apontou o reconhecimento da população baiana com as gestões petistas como trunfo para a campanha de Jerônimo Rodrigues.

"Nós temos 10 milhões de pessoas a mais em extrema pobreza somente nos últimos quatro anos, em um total de 49 milhões de pessoas. Essa população sobrevive em média com R$ 105 por mês. Isso significa mais fome, mais vulnerabilidade social em todo o Brasil. Na Bahia, os 16 anos de governo de Wagner e Rui foram de transformação em todas as áreas nós seguimos em frente. O resultado está aí, com as pessoas reconhecendo, com Jerônimo sendo a alternativa para a Bahia continuar no caminho certo, com mais desenvolvimento, democracia e desenvolvimento social, declarou ao A TARDE.

Os secretários estiveram presentes na manhã desta quarta-feira, 26, na inauguração da nova sede do Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor), situada na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula. O eventos também contou com a participação do governador Rui Costa e políticos aliados.