Simone Tebet declara apoio a Jerônimo Rodrigues

A senadora e terceira colocada na eleição presidencial deste ano Simone Tebet (MDB) anunciou, nesta quarta-feira, 26, o apoio ao candidato Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo Palácio de Ondina. A emedebista ressaltou ainda a necessidade de eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno.

"Olá povo querido da Bahia. Sou Simone Tebet e estou aqui para agradecer os votos do primeiro turno e dizer que as eleições do segundo turno estão chegando. Agora estamos de Lula, estamos com Lula. Pela democracia, pelo povo brasileiro, pelo povo mais pobre do Brasil (..) É Jerônimo para governador e Lula para presidente da República", afirmou Simone Tebet.

"Nós ficamos muito felizes com essa declaração de apoio da senadora Simone Tebet, que está rodando o Brasil e ajudando a eleger Lula presidente. O MDB é um parceiro valioso e essencial aqui na Bahia, indicou o nosso vice-governador e tem nos ajudado muito nesta campanha linda. O apoio de um nome tão forte, representativo e importante da legenda é uma demonstração de confiança muito importante", afirmou Jerônimo.