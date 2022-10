Alexandre de Moraes fará pronunciamento na TV neste sábado

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, fará, neste sábado, 29, um pronunciamento à nação a respeito do segundo turno das eleições. A informação do portal Metrópoles diz que o discurso do magistrado vai destacar temas como a gratuidade do transporte público no dia da votação e a defesa do comparecimento dos eleitores, inclusive daqueles que não votaram no primeiro turno.

Ainda de acordo com o site, o pronunciamento será exibido em cadeia nacional a partir das 20h30.

Na última sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), foi autorizada a gratuidade do transporte público no dia da votação do segundo turno. Além disso, o TSE aprovou resolução proibindo prefeitos e gestores públicos de reduzirem a oferta de transporte público coletivo no domingo, 30.

Na sessão do TSE da quinta-feira, 27, o ministro comemorou a redução da taxa de abstenção na comparação com eleições anteriores.