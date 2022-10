Aliados de Bolsonaro descartam contestação do resultado das eleições

Aliados de Jair Bolsonaro (PL), derrotado neste domingo, 30, no segundo turno das eleições, afirmam que não haverá contestação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por parte do atual chefe do Executivo brasileiro.

Apesar do discurso que colocava em dúvida a legitimidade do sistema eleitoral e das ameaças de não reconhecimento do resultado do pleito, assessores da Presidência disseram que Bolsonaro evitou falar com aliados e não fez nenhum pronunciamento sobre a derrota, tendo se reunido apenas com o general Braga Netto, seu candidato a vice-presidente.

Mais cedo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que o atual presidente o atendeu com extrema educação e agradeceu quando lhe foi dito que o resultado do pleito seria anunciado. Como de praxe, o magistrado ligou para os dois candidatos.

O sinal principal de que não haveria apoio a contestações foi o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), apoiador de Bolsonaro e um dos primeiros a reconhecer e parabenizar a vitória de Lula.

Em um gesto de alinhamento à posição do parlamentar, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, seguiu para a residência oficial de Lira depois do resultado das eleições. O procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado por Bolsonaro e criticado por opositores por ter poupado o chefe do Executivo de investigações, seguiu o mesmo tom.